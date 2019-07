Jour Première - 12/07/2019

08H32 - L'invité(e) : La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) tire la sonnette d'alarme par rapport aux centres de soins de la faune sauvage en Belgique francophone. La LRBPO constate un nombre très important d'entrées d'animaux en cette période de nidification et de conditions climatiques difficiles, et elle n'est pas la seule. Le constat est simple : il y a un manque cruel de capacité d'accueil en Wallonie et à Bruxelles. Certaines parties sont vierges de tout centre, obligeant les déposants à faire un grand nombre de kilomètres pour trouver une solution. Le manque de personnel et de bénévoles ajoute encore une difficulté supplémentaire à la gestion des centres. De plus, il est nécessaire de signaler le peu d'aide des autorités qui n'ont pas pris la mesure de l'importance du problème et de la nécessité d'offrir une solution de revalidation aux animaux en détresse et à la population sensible à cette problématique. Les centres de soins pour la faune sauvage font pourtant œuvre d'utilité publique. On en parle avec NADÈGE PINEAU, Responsable du Centre de Soins de la Faune sauvage de Bruxelles et soigneuse animalière.



08H47 - Intelligence artificielle, la révolution : Cet été, le vendredi, MARIE VANCUTSEM nous propose une série sur l'intelligence artificielle. Reconnaissance faciale, publicité ciblée, objets connectés, traitement de données médicales ou judiciaires... : l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien. Dans quel cadre se déploie-t-elle ? Une série qui explore ces enjeux, entre sciences, nouvelles technologies, éthique et philosophie.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : Le Baudet'Stival à Bertrix (PHILIPPE HERMAN) et le Festival Musica Mundi (STÉPHANIE VANDRECK).



09H25 - Tour de France '69 : Pour fêter les 50 ans de la 1ère victoire d'Eddy Merckx sur le Tour de France, la RTBF vous propose de revivre cette édition 1969 de la Grande Boucle au jour le jour. Aujourd'hui, JÉRÔME HELGUERS revient sur le premier exploit d'Eddy Merckx : 4 juillet 1969, nous en sommes à la 6ème étape entre Mulhouse et Ballon d'Alsace.



09H30 - La Tête d'Affiche : Et si on profitait pleinement des musées cet été ? Saviez-vous que 152 musées belges qui proposent 252 expositions temporaires, en plus de leurs collections habituelles, sont accessibles via le museumPASSmusées ? Il s'agit d'un projet intercommunautaire puisque des musées de Flandre, Wallonie et Bruxelles se sont mobilisés pour ce projet. Le pass poursuit le double objectif d'accroître la visibilité des institutions et de rendre le plaisir de la culture accessible au plus grand nombre. L'initiative, prise par l'ensemble du secteur muséal belge, témoigne non seulement d'une dynamique constructive, mais aussi du souci constant d'encourager la découverte de notre patrimoine. On en parle avec JULIE VAN DER HEYDEN, directrice générale du museumPASSmusées, et PAULINE LOUMAYE, responsable des expositions à la Fondation Folon.

