Jour Première - 11/07/2019

08H32 - L'invité(e) : Le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) cherche 350 commissaires qui seront amenés à contrôler les 35 prisons belges. Le CCSP est un organe de surveillance indépendant et impartial dont les missions sont notamment de veiller au bon traitement des personnes détenues. Les 350 commissaires devront exercer un contrôle indépendant des prisons, et en particulier des droits fondamentaux et du respect de la dignité des personnes détenues. MARC NÈVE, président du CCSP, nous explique tout ceci en détail.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce jeudi, HÉLÈNE MAQUET nous ramène en 1998, au cœur de ce qui aurait peut-être dû s'appeler « L'affaire Clinton » mais qui restera dans l'histoire comme « L'affaire Lewinsky ».



09H00 - Le journal de neuf heures : MARIAM ALARD



09H13 - Le journal culture - médias : ROMAIN DETROY



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : Randonnée entre Gesves et Ciney (JULIETTE PITISCI) et 30ème édition du festival interculturel du conte de Chiny (ANNE LEMAIRE)



09H25 - Tour de France '69 : Pour fêter les 50 ans de la 1ère victoire d'Eddy Merckx sur le Tour de France, la RTBF vous propose de revivre cette édition 1969 de la Grande Boucle au jour le jour. Aujourd'hui SAMUËL GRULOIS nous raconte la 5e étape qui emmenait les coureurs de Nancy à Mulhouse.



09H30 - La Tête d'Affiche : On retrouve FRANÇOISE BARÉ en direct du Festival d'Avignon avec ses deux invitées : la comédienne LEONE FRANÇOIS qui joue dans la pièce radiophonique « Dream job(s) » de Alex Lorette et CARINE BRATZLAVSKY, responsable des arts de la scène à la RTBF. La pièce « Dream job(s) » aborde frontalement la question du travail et des jeunes. Jusqu'où est-on prêt à se soumettre pour obtenir un travail qui ne correspond ni à nos passions ni à nos diplômes ? Quatre jeunes gens partent à l'abordage du monde, quitte à faire un carnage. « Dream job(s) » sera diffusé sur La Première le samedi 13 juillet à 18h15.

Casting et équipe Animateur Sophie BREMS