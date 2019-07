Jour Première - 10/07/2019

08H32 - L'invité(e) : Chaque année, de nombreuses espèces animales et végétales protégées sont importées illégalement en Belgique, tout comme leurs produits dérivés (fourrures, caviar ou objets d'art). Par le crime organisé ? Parfois. Mais le plus souvent, ce sont les touristes qui - sans penser à mal - rapportent ces objets à titre de souvenirs. Ce genre d'achat irréfléchi peut avoir de fâcheuses conséquences. Tout d'abord parce que le commerce de ce type d'objets est néfaste pour de nombreux animaux protégés et plantes rares. Et ensuite parce que vous pouvez vous attendre à ce que la douane confisque de tels souvenirs. Dans certains cas, leur possession peut vous valoir une forte amende, voire même une peine de prison... On en parle avec VINCIANE CHARLIER, la porte-parole du SPF Santé.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce mercredi, BERTRAND HENNE nous raconte pourquoi, en 2005, des membres de la N-VA se sont retrouvés au pied de l'ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : Le Musée Delvaux à Saint-Idesbald (NICOLE DEBARRE) et les cabines à livres à Marseille (FRANÇOISE BARÉ)



09H25 - Tour de France '69 : Pour fêter les 50 ans de la 1ère victoire d'Eddy Merckx sur le Tour de France, la RTBF vous propose de revivre cette édition 1969 de la Grande Boucle au jour le jour. Aujourd'hui LISE BURION nous raconte la 4e étape. Elle emmenait les coureurs de Charleville-Mézières à Nancy, sur 214 km.



09H30 - La Tête d'Affiche : MARTINE DOYEN nous présente son film « Witz ». Stella, actrice excentrique, perd sa faculté de rire suite à une lésion cérébrale. Sans humour, sa vie la désespère, elle touche le fond... Sur les conseils de son neurologue, elle rencontre Frank, un foreur-dynamiteur qui souffre du même syndrome. Ils décident de s'entraider et partent suivre un workshop de yoga du rire dans le Far West belge.

