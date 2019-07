Jour Première - 09/07/2019

08H32 - L'invité(e) : L'ASBL « Question santé » vient de publier une brochure sur la sexualité de nos aînés. La sexualité des personnes âgées et, plus encore, celle des très âgées, est un sujet largement occulté. Caché, dans notre société comme dans bien d'autres. Tabou. D'ailleurs, il fait l'objet de très peu d'études scientifiques. L'une d'entre elles estime cependant que 26 % des 75 à 85 ans auraient eu au moins un rapport sexuel au cours de l'année écoulée. Chez les aînés, la douleur et la (les) maladie(s) contribuent évidemment au renoncement à la vie sexuelle. Mais ce n'est pas tout. Les personnes âgées ou très âgées adoptent les normes dominantes de notre société. Cela inclut les diktats qui conduisent à percevoir les relations sexuelles des « vieux » comme autant de déviation à la morale, d'actes malsains ou pervers. C'est précisément pour briser ces idées reçues que « Question Santé » a décidé de la publication de sa brochure « La chanson (triste ?) des vieux amants ». On en parle avec PASCALE GRUBER, auteure de la brochure.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce mardi, Hélène Maquet nous remémore l'exil ostendais de Marvin Gaye.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : Le Festival de Dour et le Festival Millenium Tour de Stockholm (FRÉDÉRIC FAUX)



09H25 - Tour de France '69 : Pour fêter les 50 ans de la 1ère victoire d'Eddy Merckx sur le Tour de France, la RTBF vous propose de revivre cette édition 1969 de la Grande Boucle au jour le jour. Aujourd'hui, focus sur la 3ème étape entre Maastricht et Charleville-Mézières avec JÉRÔME HELGUERS.



09h30 - La Tête d'Affiche : VINCENT PHILIPPART nous présente son documentaire « From toilets to stage ». En 30 ans, les festivals de musique belges se sont complètement transformés et métamorphosés, passant de petites entreprises à des multinationales pour certains. Aujourd'hui, le festival de musique est pour le musicien la vitrine commerciale incontournable de l'année. Pour le festivalier c'est l'occasion pendant quelques jours de lâcher prise. Et pour les organisateurs et les collectivités, une caisse de résonance et une source de revenus énormes. Mais un festival n'est-il que cela ? C'est le thème du documentaire réalisé par Vincent Philippart et Philippe Henry qui sera diffusé ce vendredi 12 juillet sur La Une à 23h23.

Casting et équipe Animateur Sophie BREMS