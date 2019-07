Jour Première - 08/07/2019

08H32 - L'invité(e) : L'Institut pour l'Egalité des Hommes et des Femmes édite une brochure à l'intention des officiers de l'état Civil afin de leur permettre de détecter les mariages forcés. D'après Nicolas Belkacemi, responsable du projet à l'Institut, ces fonctionnaires de l'état civil ne sont pas assez armés pour reconnaitre ces mariages forcés, et pour réagir face à ces situations. Est-ce qu'un tel outil sera utile à ces fonctionnaires pour mieux reconnaitre les situations douteuses ? Que recouvre exactement la notion de « mariage forcé » ? On en parle avec FATIHA SAÏDI, ancienne sénatrice PS, qui a elle-même vécu un mariage forcé et qui milite pour alerter sur cette problématique



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : Le Festival d'Avignon (FRANÇOISE BARÉ) et Louvain-La-Plage (JEAN-CLAUDE HENNUY)



09h30 - La Tête d'Affiche : CORINE JAMAR nous présente son roman « Les replis de l'hippocampe » (Bamboo Eds). Salomé fête son dix-huitième anniversaire. Et comme toujours, c'est sa mère qui souffle ses bougies à sa place. Calista s'était pourtant fixé un objectif : à dix ans, sa fille réussirait à les éteindre toute seule. Cet objectif n'a pas été atteint, malgré tous les artifices pour l'aider à muscler ses joues, le contour de sa bouche. L'année où Salomé devient majeure (responsable, émancipée - libre ! - si elle n'avait pas été handicapée), Calista apprend que son mari la trompe. Depuis dix-huit ans. Et avec la même femme.

Casting et équipe Animateur Sophie BREMS