Jour Première - 05/07/2019

08H32 - L'invité(e) : La Belgique, royaume du surréalisme, contrée du cyclisme, pays du compromis, mais aussi, et de plus en plus, terre de festivals. Comment expliquer la multiplication de ces évènements sur un si petit territoire ? On en parle avec SYLVESTRE DEFONTAINE, spécialiste festivals à la RTBF.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, le vendredi, MARIE VANCUTSEM nous propose une série sur l'intelligence artificielle. Reconnaissance faciale, publicité ciblée, objets connectés, traitement de données médicales ou judiciaires... : l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien. Dans quel cadre se déploie-t-elle ? Une série qui explore ces enjeux, entre sciences, nouvelles technologies, éthique et philosophie.



09h30 - La Tête d'Affiche : Nous sommes à J-1 avant la première étape du Tour de France 2019 qui partira de Bruxelles vers Charleroi pour revenir sur la capitale. Le Tour, ce sont bien sûr des cyclistes, des performances sportives, des scandales de dopage aussi parfois... Mais c'est aussi une profusion d'anecdotes, de petites histoires derrière la Grande Histoire. Qui d'autre que des journalistes aguerris à l'exercice compliqué de la couverture du Tour de France pour nous en raconter les coulisses ? Ce matin, les journalistes SAMUËL GRULOIS, quatorze couvertures du Tour de France, LISE BURION, trois couvertures, et le consultant CYRIL SAUGRAIN qui commentera pour la sixième fois le Tour pour la RTBF nous racontent leurs expériences respectives.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX