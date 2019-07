Jour Première - 04/07/2019

08H32 - L'invité(e) : Ce jeudi 4 juillet, dans la foulée de la présentation des équipes du Tour de France sur la Grand-Place de Bruxelles, La Une diffuera le documentaire inédit coréalisé par FRANCK VILLANO et Bénédicte Duval « Au Tour des Belges ». Au travers d'archives et de témoignages, le documentaire propose une série de regards croisés sur le Tour de France, vu de Belgique, ou en Belgique, sur les Belges et les autres. Il revient sur les moments épiques du Tour de France, au travers des souvenirs et émotions de témoins particuliers, parmi lesquels des journalistes, animateurs et animatrices de la RTBF, des vedettes du sport et des médias, des acteurs locaux du Tour mais aussi des passionnés ou simples témoins de la plus belle course du monde. Chacun y évoque son souvenir marquant du Tour, sur le mode familial ou professionnel, depuis la radio écoutée en famille aux anecdotes des coulisses en passant par les jeux d'enfants cherchant à recréer les exploits des champions.



Des moments tendres et drôles, mais aussi des souvenirs émus, mêlés d'images d'archives qui nous prouvent que le Tour de France continue, malgré son âge vénérable, à attiser nos passions et susciter des émotions folles.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. Trente nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce mercredi, Hélène Maquet revient sur l'assassinat du commandant Ahmed Chah Massoud le 9 septembre 2001.



09H00 - Le journal de neuf heures : MARIAM ALARD



09H13 - Le journal culture - médias : ROMAIN DETROY



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : Le Festival Place à la Fête aux abattoirs de Bomel (MONIKA WACHTER) et le Sahara de Lommel (KAMEL AZZOUZ)



09h30 - La Tête d'Affiche : C'est parti pour la 73ème édition du Festival d'Avignon où l'on retrouve notre envoyée spéciale Françoise Baré et ALAIN COFINO GOMEZ, le directeur du Théâtre des Doms. Un théâtre implanté à Avignon et qui œuvre à contribuer au rayonnement d'artistes, de créations et de projets artistiques issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX