Jour Première - 03/07/2019

08H32 - L'invité(e) : Le Wallifornia MusicTech se tiendra ces mercredi et jeudi à Liège, qui deviendra ainsi l'espace de deux jours la capitale mondiale du high tech en matière d'innovations musicales. Parce que la musique, au-delà de l'aspect artistique, c'est aussi un secteur économique en constante demande de nouvelles technologies. On en parle avec GÉRÔME VANHERF, coordinateur de Wallifornia MusicTech.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. 30 nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce mercredi, Bertrand Henne nous raconte comment le but de David Platt a fait tomber les espoirs de la Belgique de participer aux quarts de final à la Coupe du Monde en Italie en 1990.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion : Les Rencontres de la Photographie à Arles (FRANÇOISE BARÉ) et le Festival Tchafornis à Engis (CATHY MASSART)



09h30 - La Tête d'Affiche : STÉPHANE THIRION nous présente « Eddy Merckx, on m'appelait le Cannibale » (La Boîte à Pandore). Il y a 50 ans, Eddy Merckx remportait son premier Tour de France, écrivant ainsi les premières lignes d'un palmarès qui le fit entrer dans l'Histoire et lui valut le surnom de « Cannibale ». Quelle fut réellement la vie d'Eddy Merckx, l'homme aux 525 victoires ? Qui se cache derrière ce champion hors du commun ? Quand et comment a-t-il pris conscience des possibilités, réellement inouïes, qu'étaient les siennes ? Comment est-il devenu ce cycliste hors pair, cet athlète d'exception au palmarès quasiment sans égal qui lui vaudra d'être considéré comme le plus grand cycliste de l'Histoire ? Notre invité a mené une série d'entretiens avec le champion et en livre ici un portrait inédit. Jamais Eddy Merckx, sa famille et ses proches n'étaient allés aussi loin dans les confidences concernant sa vie. Jamais un livre n'avait décrit, avec autant de maestria, la réalité de sa vie une fois qu'il a quitté les pelotons. Invité d'honneur de cette 106e édition du Tour de France, Eddy Merckx.

