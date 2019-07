Jour Première - 02/07/2019

08H32 - L'invité(e) : Les milieux agricoles européens en général, et le secteur wallon en particulier, s'inquiètent de l'accord de libre-échange conclu vendredi dernier entre les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay) et l'Union européenne. D'après la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA), « Cet accord est un non-sens climatique, écologique et social ». La FWA qui est d'ailleurs rejointe dans cet avis par les principaux syndicats agricoles européens. Cet accord de libre-échange porte sur l'ouverture du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay et du Paraguay à l'industrie européenne : voitures, produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi que les marchés publics. En échange, ces pays pourront exporter vers l'Union européenne jusqu'à 99 mille tonnes de viande bovine, 100 mille tonnes de volaille et presque 200 mille tonnes de sucre par an, sans aucun droit de douane. Les agriculteurs wallons craignent que ces importations ne fassent, par effet domino, chuter le prix de la viande. On en parle avec MARIANNE STREEL, présidente de la Fédération wallonne de l'Agriculture.



08H47 - Un jour dans l'info : Cet été, Hélène Maquet et Bertrand Henne nous reviennent avec leur série « Un jour dans l'info ». La série, créée l'été dernier, fait revivre les moments qui ont marqué l'information des dernières décennies tout en cherchant à explorer ce qui résonne encore aujourd'hui dans ces actualités. 30 nouveaux épisodes à découvrir tout au long de l'été. Ce mardi, Hélène Maquet nous raconte un moment assez méconnu de la conquête spatiale : l'histoire de Valentina Terechkova, première femme dans l'espace.



09H20 - Le journal des festivals et de l'évasion :



HUGUES DECALUWE nous emmène dans la région du centre où la 12ème édition du Festival ARTour bat son plein. Le thème de cette biennale 2019, qui se tient jusqu'au 8 septembre, « D'un temps à l'autre, quand l'art contemporain rencontre le patrimoine »... ARTour, c'est 10 lieux de culture et des sites remarquables de la région qui exposent des œuvres, des installations d'artistes contemporains, belges et internationaux.



La première édition du festival Manarat en Tunisie a connu un tel succès que ses organisatrices n'ont eu d'autre choix que de rempiler cette année. Le Festival Manarat propose des films de tous les pays du pourtour de la Méditerranée : Italie, Grèce, Maroc, Egypte... Des films de 20 pays sont ainsi projetés jusqu'au 7 juillet. Il s'agit d'œuvres qui ne sont pas forcément inédites mais qu'on ne pourrait imaginer visionner en Tunisie sans ce festival. Un reportage de notre correspondante en Tunisie MAURINE MERCIER.



09h30 - La Tête d'Affiche : QUENTIN JARDON nous présente son ouvrage « Alexandria. Les pionniers oubliés du web » (Gallimard). « Je traque un homme depuis plusieurs mois. Sans relâche. Comme un chasseur affamé. Cet homme s'appelle Robert Cailliau. Il fuit les journalistes, il refuse les conférences, il se méfie comme de la peste de la moindre photo de lui qui pourrait se retrouver sur Facebook. Il veut juste disparaître des radars. À cette fin, il s'est retranché chez lui, dans les vastes forêts du Jura, à quelques kilomètres de Genève, là où tout a commencé il y a trente ans ».



Seul homme à avoir cru dans la proposition d'un jeune Anglais - Tim Berners-Lee -, consistant à créer un système d'informations partagé, le World Wide Web, Robert passe aussi, parfois, pour le co-inventeur d'une des plus grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité. En remontant aux origines du Web, avant le règne de Google, Facebook, Instagram et Amazon, avant les désillusions et les empoignades, avant la ruée vers l'or, avant que l'Amérique s'en mêle, Quentin Jardon nous raconte la dernière utopie du XXe siècle.

