Jour Première - 28/06/2019

08H32 - L'invité(e) : Les vacances d'été débutent officiellement la semaine prochaine, le 1er juillet. Comme chaque année, les aéroports belges vont connaître leur record d'affluence de l'année en juillet et août. A quoi faut-il s'attendre ? Comment les aéroports s'organisent-ils pour faire face à cet afflux ? Les voyageurs doivent-ils se présenter plus tôt dans leur aéroport de départ ? On en parle avec ARNAUD FEIST, le patron de Brussels Airport. Avec NATHALIE PIERARD



09h30 - La Tête d'Affiche : JACQUES MERCIER nous présente son ouvrage coécrit avec Noël Van der Schueren « Monsieur Dictionnaire - Le compte est bon » (Racine). Être plein aux as. L'argent n'a pas d'odeur. Riche comme Crésus. Espèces sonnantes et trébuchantes. Avoir des oursins dans la poche. Travailler pour le Roi de Prusse... Drôles, désuètes, explicites ou carrément mystérieuses, nous utilisons ces expressions sans parfois connaître leur origine ou leur sens véritable. Jacques Mercier alias « Monsieur Dictionnaire » et Noël Van der Schueren décortiquent 140 expressions sur le thème de l'argent. Ils en précisent l'usage et accompagnent leur propos d'exemples, de citations et de synonymes qui ajoutent à l'insolite ou à la drôlerie des origines.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX