Jour Première - 27/06/2019

08H32 - L'invité(e) : Ces jeudi et vendredi, Ecolo et le PS se lancent dans un processus de consultation de la société civile dans le cadre de la formation des gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s'agit de débattre des « lignes directrices » des futures déclarations de politique gouvernementale et sociétale pour la Région et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ecologie, emploi, lutte contre la pauvreté, ... sont à l'ordre du jour de ces débats. Parmi les membres de la société civile conviés à participer à ces discussions, le FNRS, l'Association des Journalistes professionnels, des associations de jeunesse, Greenpeace, ... et le CNCD 11.11.11. dont le secrétaire général ARNAUD ZACHARIE nous explique ce qu'il attend de ces rencontres.



09H20 - L'Avant-Première : Le Festival au Carré fête ses 20 ans. 20 ans d'aventures artistiques, 20 ans de voyages aux quatre coins du monde et 20 ans de soirées endiablées sous les étoiles... Pour fêter cet anniversaire, les organisateurs ont concocté un programme inédit : théâtre, danse, concerts, rencontres, journée famille, propositions gastronomiques, talents venus de tous horizons, mais aussi des créations et des coups de cœur. Le Festival au Carré est à découvrir à Mons du 29 juin au 12 juillet. On en parle avec DANIEL CORDOVA, le directeur artistique du festival.



09h30 - La Tête d'Affiche : SLY JOHNSON nous présente son nouvel album « Silvère ». Le rappeur français, également beatboxeur, instrumentiste, auteur et compositeur, sort un troisième album solo après s'être embarqué dans l'aventure du collectif Saïan Supa Crew. Présent depuis 20 ans sur la scène française, Sly Johnson cumule désormais un parcours riche dans le paysage musical, notamment avec une Victoire de la Musique et deux disques d'or avec le Saïan Supa Crew. Sur scène, il associe ses machines à la chaleur et au son organique du clavier, des guitares, de la basse et de la batterie. S'échappe alors un groove abrasif, une musique riche au carrefour du hip-hop et du funk.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX