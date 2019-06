Jour Première - 26/06/2019

08H32 - L'invité(e) : Le CEB, c'est bel et bien terminé. Les dizaines de milliers d'élèves de sixième primaire ont reçu leur résultat hier mardi. Le CEB standardisé tel que nous le connaissons aujourd'hui existe depuis dix ans. Et le constat tiré par les professionnels du secteur de l'éducation n'est pas vraiment positif. Les critiques fusent, tant sur le fond que sur la forme. La psychopédagogue MARIE-JEANNE PETINIOT relève par exemple les risques liés au stress subi par les enfants en amont du CEB. Elle nous explique pourquoi ce type d'examen standardisé n'est, selon elle, pas nécessaire avant que l'enfant ait atteint au minimum 16 ans.



09H20 - L'Avant-Première : Afin de marquer le coup avant une fermeture de trois ans pour transformation, Kanal Brut organise un festival pluridisciplinaire qui se déroule jusqu'au 30 juin. Le Kanal Festival sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'ancien garage Citroën à travers les nombreux évènements organisés pour que cette clôture soit à la hauteur des 14 derniers mois. On en parle avec YVES GOLDSTEIN, le pilote du projet Kanal. Avec VIRGINIE LUEL et BÉATRICE BEST



09h30 - La Tête d'Affiche : LAURENT GALANDON et NICOLAS OTERO nous présentent « La Tuerie », une bd documentaire publiée aux Arènes. « À sa sortie de prison, Yannick se fait embaucher dans un abattoir. Il découvre alors un monde impitoyable où se côtoient souffrance ouvrière et souffrance animale. Il n'est pas arrivé là par hasard. Son petit frère Killian est mort quatre ans auparavant alors que celui-ci travaillait dans cet établissement. Pour supporter la difficulté du travail et la loi infernale de la cadence, Killian serait mort par overdose. Depuis, Yannick n'a qu'une obsession : comprendre ce qui s'est exactement passé. Bientôt, il parvient à rejoindre le secteur le plus redouté dans lequel travaillait son frère : la tuerie, un espace clos à l'abri des regards où les bêtes sont mises à mort. Mais au même moment, des vidéos dénonçant les conditions d'abattage et un épandage sauvage sont diffusées sur Internet. Qui s'est infiltré dans l'entreprise la menaçant ainsi de fermeture ? Un à un, les masques vont tomber. Le sang n'a pas fini de couler »...

