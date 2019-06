Jour Première - 25/06/2019

08H32 - L'invité(e) : Le 25 juin 2009, le chanteur Michael Jackson, véritable icône de la musique pop, décédait d'un arrêt cardiaque après une intoxication au propofol. La disparition du « King of Pop » suscite une vague de réactions de tristesse à travers le monde. Retour sur la carrière de Michael Jackson avec THIERRY COLJON, journaliste au Soir, grand connaisseur de la vie et l'œuvre du chanteur.



08H47 - L'actu inter : PASCAL BUSTAMANTE, de retour de Gibraltar, nous explique ce que le Brexit aura comme conséquences sur ce petit bout de terre perdu entre l'Atlantique et la Méditerranée.



09h30 - La Tête d'Affiche : La biennale ARTour se déroule jusqu'au 8 septembre prochain à La Louvière sur le thème « D'un temps à l'autre, quand l'art contemporain rencontre le patrimoine ». Dix lieux de culture ou sites remarquables et autant d'artistes d'aujourd'hui pour un dialogue surprenant et inspirant. La variété et la richesse de l'offre culturelle dans la région du Centre ne sont plus à démontrer. Certains de ces lieux sont connus, d'autres un peu moins. Pendant tout l'été, ces musées et ces sites patrimoniaux s'ouvrent à l'art contemporain. Pour sa douzième édition qui se tiendra du 23 juin au 8 septembre, la biennale ARTour a choisi la Thématique « D'un temps à l'autre ». Une exploration du temps de La Louvière à Soignies avec des œuvres créées pour l'occasion ou intégrées dans un contexte nouveau pour inviter au dialogue entre passé et présent. On en parle avec ERIC CLAUS, l'un des organisateurs, et l'artiste ALEX VERHAEST.

