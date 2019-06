Jour Première - 24/06/2019

09H20 - L'Avant-Première : En réaction à la tendance d'appréciation de l'art africain basée sur la qualité esthétique des œuvres, sur leur origine et leur contexte ethnographique, l'exposition IncarNations propose une autre approche, afrocentrique : « l'art africain comme philosophie » en référence à la pensée de Léopold Sedar Senghor et à l'analyse qui en est faite par le philosophe Souleymane Bachir Diagne. Pour comprendre l'art, il est en effet important de s'intéresser au contexte y compris spirituel des œuvres. Un masque africain qui était créé pour représenter une transformation symbolique, permettait à la personne qui le portait d'incarner une divinité. Cette même force spirituelle est incorporée dans les œuvres d'art classique et celles d'art contemporain. Une expo à découvrir à Bozar du 28 juin au 6 octobre. On en parle avec SOPHIE LAUWERS, responsable des expositions.



09h30 - La Tête d'Affiche : LUC DELISSE nous présente son ouvrage « Libre comme Robinson » (Les Impressions Nouvelles). Le monde est en train de changer radicalement. Nos mœurs, notre langue, notre espace, notre vécu, nos machines, subissent des transformations inouïes. L'effet le plus insidieux de ce grand bouleversement est la réduction croissante de la liberté individuelle. Il suffit d'ouvrir les yeux pour le constater, autour de nous, et même en nous.



Tout n'est pas joué pour autant. Une part de notre avenir et de notre destin dépend de nous. À condition de ne pas se payer de mots et d'agir là où nous avons une vraie marge de manœuvre : dans nos vies privées. Ce livre impertinent fait l'état des lieux et propose une série de solutions à la portée de chacun, tant en matière de logement, de famille, de relations amoureuses, de vie professionnelle et sociale, que de gestion de son temps, de son argent, de son réseau et de sa conscience.



Le souvenir de Robinson, aménageant son île pour résister aux périls qui l'entourent, fournit un modèle mythique à cette réinvention du quotidien.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX