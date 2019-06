Jour Première - 21/06/2019

08H32 - L'invité(e) : Un rassemblement est prévu ce vendredi 21 juin devant le PointCulture de Bruxelles pour réclamer l'arrêt du démantèlement de la médiathèque. Qu'est-ce qui est à l'œuvre et qu'est-ce qui suscite cette inquiétude ? Une nouvelle convention a été signée entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la direction de Point Culture qui couvre 2019 et 2020. Cette convention fait suite à l'aboutissement d'une réorganisation de l'association qui a débuté en 2007. Une partie du personnel s'inquiète visiblement des réformes en cours. On en parle avec TONY DE VUYST, directeur général de PointCulture.



09h30 - La Tête d'Affiche : ETIENNE DAVIGNON et MAROUN LABAKI nous présentent leur ouvrage « Etienne Davignon, souvenirs de trois vies » (Racine). « Ce livre, ce n'est pas mon histoire, ce sont mes souvenirs racontés. Les souvenirs d'événements dont j'ai été témoin au cours de mes trois vies : dans la diplomatie, à la Commission européenne puis dans les affaires. Chaque fois, j'ai eu la chance de quitter un métier que j'aimais bien pour en prendre un autre que j'allais aimer. Et les ruptures n'ont jamais été à cent pourcents. Jeune déjà, j'étais dispersé. À 86 ans, je ne suis toujours spécialiste de rien... mais je suis compétent en pas mal de choses. Mes souvenirs convoquent Goering, les fabricants de chalets suisses, les bénédictins de Maredsous, Spaak, Baudouin, Lumumba, Brejnev, Thatcher, les syndicalistes de l'acier wallon, De Benedetti, Mestrallet, Philippe, etc. Ceci n'est pas pour autant un livre d'histoire. C'est un livre d'histoires ».

