Jour Première - 19/06/2019

08H32 - L'invité(e) : Michel Platini, ancien président de l'UEFA, a été placé en garde à vue hier mardi dans le cadre d'une enquête pour corruption sur l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. La corruption dans le monde du sport de haut niveau est-elle inéluctable ? De nombreux scandales émaillent régulièrement l'image de ce sport, que ce soit aux niveaux nationaux ou internationaux. Y'a-t-il quelque chose d'inexorablement pourri au royaume du football ? C'est la question que l'on pose à ALAIN COURTOIS, directeur de l'Euro 2000, organisé conjointement par la Belgique et les Pays-Bas, et qui a également défendu la candidature des deux pays pour la Coupe du Monde 2018, finalement attribuée à la Russie.



09H20 - L'Avant-Première : Pour sa prochaine édition, La Nuit africaine change de nom et devient « Les Afronautes ». Le Festival se tiendra le samedi 22 juin 2019, au cœur du Domaine provincial du Bois des Rêves. L'événement demeure le seul à se consacrer exclusivement aux cultures et réalités africaines en Fédération Wallonie-Bruxelles. La Nuit africaine, festival pionnier exclusivement consacré aux cultures et réalités africaines en Fédération Wallonie-Bruxelles, a vécu et grandi pendant 25 ans. Un quart de siècle de rencontres, de dynamismes et de valeurs fondamentales partagées par toutes et tous et centré sur des principes de rencontre, de réflexion, de fête, mais, avant tout de découvertes. On en parle avec VINCENT GEENS, organisateur des Afronautes.



09h30 - La Tête d'Affiche : La réalisatrice YOLANDE ZAUBERMAN nous présente son documentaire « M ». « M » comme Menahem, enfant prodige à la voix d'or, abusé par des membres de sa communauté qui l'adulait. Quinze ans après il revient à la recherche des coupables, dans son quartier natal de Bnei Brak, capitale mondiale des Juifs ultra-orthodoxes. Mais c'est aussi le retour dans un monde qu'il a tant aimé, dans un chemin où la parole se libère... une réconciliation.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX