Jour Première - 18/06/2019

08H32 - L'invité(e) : Alors que l'écologie et le réchauffement climatique sont de toutes les discussions et font très régulièrement l'objet d'une attention toute particulière dans les médias, le salon international de l'aéronautique et de l'espace s'est ouvert dimanche dernier au Bourget, à un jet de pierre de Paris. L'avion, un moyen de transport très polluant, régulièrement sous le feu des critiques des militants écologistes et d'une partie grandissante de la population, inquiète pour l'avenir de l'humanité. Alors, le « mouvement vert » aura-t-il la peau de l'aviation ? On en parle avec GILLES DUFRASNE, chargé de mission à Carbon Market Watch, une ONG internationale dont la mission est de s'assurer que les politiques de tarification du carbone encouragent une transition équitable vers une société sans carbone. Par téléphone



08H47 - L'actu inter : La photojournaliste JOHANNA DE TESSIÈRES nous présente « What the foot ?! », un projet porté par Huma, un collectif belge de photojournalistes. Des reportages glanés au quatre coin du monde sur le football au féminin avec, en filigrane, l'émancipation des femmes par le sport...



08H52 - La Tête dans la Toile : HÉLÈNE MAQUET



09H00 - Le journal de neuf heures : THOMAS DE BROUCKERE



09H13 - Le journal culture - médias : XAVIER VANBUGGENHOUT



09H20 - L'Avant-Première : L'exposition « Beyond Bruegel » se tient jusqu'au 31 janvier 2020 au Palais de la Dynastie à Bruxelles. Il s'agit d'une expo immersive qui s'adresse autant aux petits qu'aux grands. On y découvre Bruegel sous une manière complètement inédite et super interactive. L'occasion aussi de voir grâce à la technologie, plein de détails de ses œuvres qui sont invisibles à l'œil nu. Une vraie prouesse technique. La possibilité aussi de découvrir ce bâtiment que peu de belges ont eu la chance de voir de l'intérieur. On en parle avec les deux coordinatrices du projet ILSE WATCHTELAER et MANON VERMEERSH. Avec LAURENCE MOREL



09h30 - La Tête d'Affiche : RAPHAËLLE BACQUÉ nous présente son ouvrage « Kaiser Karl » (Albin Michel). Journaliste au Monde, l'auteure dresse dans cette biographie le portrait féroce du monstre sacré de la mode Karl Lagerfeld. Grand couturier, adorateur de la féminité, « Kaiser Karl » fût aussi un manipulateur de haut vol, un provocateur impénitent et un extraordinaire séducteur.

