Jour Première - 17/06/2019

08H32 - L'invité(e) : L'ONG Justice et Paix publie un rapport dénonçant les limites du Processus de Kimberley, un mécanisme de certification international visant à définir les moyens de lutter contre le commerce des « diamants de conflits » aussi appelés « diamants de sang ». Il s'agit de diamants extraits sur le continent africain et qui alimentent de nombreux conflits, des guerres civiles ou encore des atteintes aux droits humains. On estime que le commerce de ces diamants aurait causé la mort ou le déplacement de millions de personnes dans l'histoire récente. Dans son dernier rapport, Justice et Paix dénonce les failles du Processus de Kimberley en général, et la responsabilité de la Belgique en particulier. On en parle avec AGATHE SMYTH, juriste spécialisée dans les droits humains et le droit humanitaire et responsable plaidoyer et communication au sein de l'ONG.



09H20 - L'Avant-Première : CHRISTOPHE GALENT, directeur général et artistique des Halles de Schaerbeek, nous présente « Exit 18 » à découvrir aux Halles du 19 au 23 juin. Spectacle de fin d'études de la 18e promotion de l'Ecole supérieure des arts du cirque, Exit est l'ultime étape de la formation des étudiants de l'ESAC, qui gagne chaque année ses galons de prestige et de réputation d'excellence au niveau international. C'est Philippe Vande Weghe, artiste de la compagnie des Argonautes, professeur et metteur en scène, qui a pris la tête de l'école il y a quatre mois à peine et sa feuille de route est déjà bien remplie : accueillir des personnalités des quatre coins du monde, garantir un équilibre hommes-femmes, proposer de l'ouverture sur d'autres disciplines comme la danse mais également des sujets plus scientifiques, créer des ponts avec d'autres grandes écoles d'art à Bruxelles et en Europe ainsi que servir de liaison entre les anciens et les nouveaux étudiants...



09h30 - La Tête d'Affiche : KATIA CHAPOUTIER nous présente son ouvrage « Frères et sœurs de pouvoir » (Alisio). François, Denis et Frédéric Olivennes ; Julien Clerc et ses cinq frères et sœurs ; la famille Léotard ; Anne, Agnès et Françoise Costa, ou la Maison Fragonard ; Carla, Valeria et Virginio Bruni ; les sœurs Caudalie ; Apollonia et Athéna Poilâne ; les jumeaux Pourcel ; Fabienne, Bernard et Jacques Attali... Des figures d'influence, des destins exceptionnels, mais d'abord des fratries. Qui sont ces frères et sœurs détenteurs de pouvoir ? Quels souvenirs d'enfance partagent-ils ? Qu'ont-ils hérité de leurs parents ? Comment se sont-ils accompagnés, stimulés, opposés et même parfois déchirés... ? Dans cet ouvrage, qui donne aussi la parole à ceux qui restent souvent dans l'ombre de leurs frères et sœurs auréolés de célébrité, découvrez les récits intimes et inédits de familles exceptionnelles, fascinantes mais, surtout, humaines.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX