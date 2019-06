Jour Première - 14/06/2019

08H32 - L'invité(e) : Le 29 juin 1949, il y a 70 ans, le premier JT était diffusé sur les antennes de la RTF en France. Un modèle dont allait s'inspirer l'INR pour lancer sur ses ondes le premier Journal Télévisé belge en 1956. Le journaliste HERVÉ BRUSINI, ancien rédacteur en chef du 20 heures de France 2 et actuel directeur de FranceTV.info, le site d'information du groupe France Télévision, a consacré un documentaire à ces 70 ans de JT : « Il était une fois le journal télévisé ». Il nous explique la genèse de ce qui allait devenir nos modèles de JT.



09H20 - Inside, les coulisses de la rédaction : WAHOUB FAYOUMI revient sur les remarques qui sont fréquemment formulées par nos publics quant aux choix des illustrations des articles disponibles sur le site RTBF.be/info.



09h30 - La Tête d'Affiche : JULIE BONNIE nous présente son ouvrage « Maman, c'est toi sur la photo ? » (Globe). Nous sommes en 1992. Le mur de Berlin est tombé il y a trois ans à peine, les Inch étaient coincés de l'autre côté. Ils reviennent en héros, jouer pour ceux que l'on appelle les « ex-Allemands de l'est ». Halle, Dresden, Potsdam, Rostock... « Aujourd'hui, mes enfants ne me reconnaissent plus sur les photos de l'époque. Et pas seulement parce qu'alors j'ai le crâne rasé, ou des dreadlocks rouges, ou que je hurle au micro, mon violon dans les mains, en pantalon de cuir et soutien-gorge, ou que je pose en compagnie de trois gars tatoués et percés - ce qui, à l'époque, était assez rebelle - ou que je suis au fond d'un camion d'un autre âge, en collant panthère. Non, ils ne me reconnaissent pas parce que j'ai vieilli, ce qui ne devait pas m'arriver.



La jeune fille dans le tour-bus a oublié de penser à l'avenir. Cet inexorable qui vous attrape par les douleurs de dos, la fatigue, les insomnies. La jeune fille du tour-bus ne reçoit pas de factures.



Depuis la tournée sur les routes enneigées, j'ai eu plusieurs vies, plusieurs métiers, un amour, des enfants, des années de psy, j'ai maigri, puis regrossi, j'ai fait une dépression, j'ai hurlé, j'ai gigoté, je me suis battue, j'ai toujours fini par payer mon loyer, de justesse, j'ai agi avant de réfléchir, j'ai créé des psychodrames, j'ai été coupée en deux par l'angoisse. Dans l'agitation frénétique, un pas en avant, dix pas de côté, cinq en arrière, trois de travers, deux qui s'enfoncent, je suis arrivée à quarante-six ans ».

Casting et équipe Animateur François HEUREUX