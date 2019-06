Jour Première - 13/06/2019

08H32 - L'invité(e) : Indispensables pour promouvoir la mobilité douce pour les uns, véritables calamités urbaines pour les autres, les trottinettes électriques laissent peu de personnes indifférentes, en tout cas les habitants des grandes villes où elles pullulent. Et que dire des dangers de ces véhicules ? Un jeune homme a perdu la vie lundi dernier à Paris, percuté par un camion, et un individu a été filmé alors qu'il empruntait un tunnel bruxellois ce mardi. Pratique dangereuse et totalement interdite. Outre les risques d'accident, la trottinette pose de multiples problèmes liés à son stationnement. Quel code de bonne conduite adopter pour permettre à ces mobilités douces de se développer tout en respectant la place de chacun dans l'espace public ? On en parle avec BENOÎT GODART, porte-parole de l'institut VIAS.



09H20 - Avant-Première : Le cachemire est une des régions les plus fermées au monde, que se disputent depuis longtemps les deux puissances nucléaires, Inde et Pakistan. Cette région vit un conflit permanent dans une atmosphère extrêmement tendue digne des pires moments de la guerre froide. Très peu d'Occidentaux y ont accès et encore plus rares sont ceux qui ont pu aller filmer sur place ce qui s'y passe vraiment. Le journaliste et réalisateur Paul Comiti est parvenu à rentrer sur ce territoire très peu filmé où l'Inde et le Pakistan s'opposent dans une guerre sans fin depuis 60 ans. Le documentaire est à découvrir ce jeudi soir sur La Une à 20h50. On en parle avec FRANÇOIS MAZURE, le présentateur de l'émission Doc Shot.



09h30 - La Tête d'Affiche : PHILIPPE DURANT nous présente son ouvrage « La bande à Bébel » (Archipel). L'une des raisons majeures du succès de Jean-Paul Belmondo - outre son talent - réside dans son humour et son sens de l'amitié. Il suffit d'évoquer son nom pour que surgisse l'image d'un homme toujours décontracté, le sourire aux lèvres, l'œil goguenard. Tel est le Bébel que l'on a aimé et que l'on aimera toujours...

Dès le Conservatoire, il intègre un groupe fidèle composé de Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Claude Rich, Bruno Cremer... Ces joyeux drilles seront bientôt rejoints par Claude Brasseur, Guy Bedos, Philippe de Broca, etc.

Ensemble ils élèvent l'humour au rang de grand art, avec leur désinvolture et leurs plaisanteries potaches. Cela va du faux débile qui arpente les rues de Paris, jusqu'aux chambres déménagées du grand hôtel de Rio de Janeiro.

Des folies dont sont victimes les copains autant que les partenaires, le temps d'un film. Certaines iront si loin qu'elles provoqueront l'intervention de la police. Aucune méchanceté, jamais. L'envie de rire, toujours. La bande à Bébel a sévi par tous les temps, sous toutes les latitudes, pendant plus de trente ans. Témoignage d'une époque où les films se tournaient dans la bonne humeur.

Ce livre fait revivre les aventures hors écran de Belmondo et ses potes. Une amitié indéfectible que seule la mort est parvenue à briser.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX