Jour Première - 12/06/2019

08H32 - L'invité(e) : La vidéo se partage par centaine depuis sa diffusion sur France 2 dans le JT de ce lundi soir. Les retrouvailles d'un ancien combattant américain et de sa conquête française. La journaliste qui a tourné ces images, MARYSE BURGOT, nous explique les coulisses de ce moment d'intimité.



09H20 - Avant-Première : Le festival Cocq en Stock a démarré hier mardi 12 juin au Théâtre Jardin Passion à Namur. Durant cinq jours, vont se succéder spectacles et concerts, portés par de jeunes créateurs et de jeunes compagnies. On en parle avec MARIE-NOËLLE HÉBRANT, comédienne et coordinatrice du Théâtre Jardin Passion, et la comédienne MELISSA LEON MARTIN ou CHARLOTTE VILLALONGA



09h30 - La Tête d'Affiche : Alors que l'on célèbre cette année les 100 ans du Maillot Jaune, CHRISTIAN LABORDE raconte, dans son style flamboyant, l'épopée du Tour de France. L'auteur a choisi l'abécédaire. Et, du A d'Anquetil au Z de Zaaf, du B de Louison Bobet ou de Joséphine Baker au H de Bernard Hinault, du F de Christopher Froome au P de Parasol, du R de Robic au V de Ventoux, et du V de Ventoux à celui de Vodka, le Tour passe en toutes lettres. Le Tour de France de Laborde est un roman d'aventures où le savoir et la saveur se disputent la vedette. Laborde, qui se souvient de Joseph Habierre, casseur de cailloux disputant le Tour de France en 1909, a bel et bien une mémoire d'éléphant. Il est surtout un fabuleux conteur. Les exploits, les duels, les grands cols, les paysages, les coups tordus, les abandons, les chutes, les tragédies, les larmes, les maillots, les vélos, l'accordéon, la caravane, les spectateurs, leur enthousiasme et leurs chapeaux de fortune : Laborde n'oublie rien, magnifie tout, fait le Tour de la question dans un style flamboyant. La légende des cycles brille d'un éclat neuf.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX