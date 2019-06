Jour Première - ''Ceux qui restent'', un documentaire poignant sur les migrations saisonnières...

09H20 - Avant-Première : Les anthropologues ANNE SCHILTZ et CHARLOTTE GRÉGOIRE nous présentent leur film documentaire « Ceux qui restent » qui traite des migrations saisonnières des paysans roumains vers l'Europe de l'Ouest, souvent pour des emplois précaires et de courte durée. « Malâncrav, un village en Roumanie aujourd'hui. Nombreux sont ses habitants qui partent vers l'Europe de l'Ouest pour des emplois précaires et de courte durée, dans l'espoir d'une vie meilleure qu'au village. Ces allers-retours continus affectent la vie de toutes les familles. A travers le paysage intime de ceux qui font vivre le village, le film raconte l'histoire de Natalia, Alina, Andrei, Ioan et Niculae. Des femmes combatives et désabusées, des jeunes encore insouciants et les derniers bergers s'accrochant à leurs terres et leur troupeau ». Avec CLÉMENCE SIMON



09h30 - La Tête d'Affiche : FRANÇOIS SCHUITEN et LAURENT DURIEUX nous présentent le 11ème tome des aventures de Blake & Mortimer « Le dernier Pharaon » (Dargaud). « Par Horus, demeure ! » Le souvenir de la Grande Pyramide hante à nouveau Mortimer. Ses cauchemars commencent le jour où il étudie d'étranges radiations qui s'échappent du Palais de Justice de Bruxelles : un puissant champ magnétique provoque des aurores boréales, des pannes dans les circuits électroniques et d'épouvantables hallucinations chez ceux qui y sont exposés. La ville est aussitôt évacuée et enceinte d'un haut mur.



Pour venir à bout du rayonnement, l'armée a conçu un plan qui met en péril l'avenir du monde. Pour Blake et Mortimer, malgré leurs vieilles querelles, malgré leur âge, il va s'agir de repartir à l'aventure, vers une Bruxelles abandonnée pour tenter encore une fois de sauver le monde. Et s'apercevoir que la zone interdite n'est pas si abandonnée que cela.



Ce qu'ils trouveront là est en lien avec leur aventure passée, celle qui les avait menés au temps de leur jeunesse, vers les mystères de la Grande Pyramide.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX