Jour Première - ''Ma rue couche-toi là'', une série documentaire à la rencontre de Monsieur et...

08H32 - L'invité(e) : Ce jeudi, le Prix Francqui 2019, qui récompense cette année les sciences humaines, sera remis par le roi aux professeurs Laurens Cherchye et Frederic Vermeulen de la Katholieke Universiteit Leuven et au professeur Bram De Rock de l'Université Libre de Bruxelles. Les trois économistes ont fait un travail de recherche important et novateur sur la prise de décision des ménages. Le cadre théorique qu'ils ont créé peut s'appliquer à une série de décisions concernant la consommation, le travail, la garde des enfants, l'éducation, la santé, etc. Leur travail s'est avéré précieux pour l'évaluation de propositions politiques telles que les modifications des allocations familiales, les taux d'imposition et la réduction de l'écart de rémunération entre hommes et femmes. On en parle avec MATHIAS DEWATRIPONT, ancien lauréat du prix Francqui, qui a défendu les travaux des trois lauréats de cette année.



09H20 - L'Avant-Première : LÉA ZILBER et MARC DACOSSE nous présentent leur série documentaire « Ma Rue couche-toi là ». Tous les jours, vous empruntez la même rue, vous suivez le même chemin, en allant au travail, à la maison, à l'école... Tous les jours, vous passez devant des milliers d'histoires. Cet homme que vous voyez fumer torse nu à sa fenêtre en sortant de chez vous à 8h12, et cette femme qui râle derrière vous à la boulangerie peuvent être des amoureux, des combattants, ou des funambules de l'existence mais tout ça vous ne le savez pas encore... Le premier épisode de la série sera diffusé ce dimanche 9 juin à 20h20 sur La Une.



09h30 - La Tête d'Affiche : FRANCK THILLIEZ nous présente son roman « Luca » (Fleuve Noir). « Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était arrivée. Partout, il y a la terreur. Celle d'un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt. Partout, il y a la terreur. Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort. Et puis il y a une lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire. S'engage alors, pour l'équipe du commandant Sharko, une sinistre course contre la montre. C'était écrit : l'enfer ne fait que commencer.

Casting et équipe Animateur Sophie BREMS