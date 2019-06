Jour Première - ''Parc'': une comédie noire qui exhume les désenchantements de la génération...

09H20 - L'Avant-Première : SARAH HEBBORN et DANIEL SCHMITZ nous présentent la pièce « Parc » à découvrir du 4 au 15 juin à l'Atelier 210. Nous sommes dans un parc d'attraction aquatique. Les spectacles d'animaux se succèdent, le public est comblé. Soudain, le drame se produit sous les yeux des dresseurs : la cheffe du staff est dévorée en plein show par l'animal vedette, l'orque Tatanka. Cet évènement plonge l'équipe dans une folie galopante, les amenant brusquement à entrevoir l'envers peu reluisant du décor. Comment se remet-on d'un tel traumatisme ? « Parc » est une réflexion sur les réactions humaines face au choc et à l'imprévu qui nous fait sortir du rêve. On passe du champs au contre-champs, à l'instar de la société de l'ultra divertissement qui nous fascine tout autant qu'elle nous répugne.



09h30 - La Tête d'Affiche : DIDIER DILLEN nous présente son ouvrage « Sex'traordinaire » (La boîte à Pandore). Se basant notamment sur les dernières études scientifiques, des plus sérieuses aux plus décalées, cet ouvrage dresse un portrait assez inédit du plaisir et de notre mécanique sexuelle.

Casting et équipe Animateur Sophie BREMS