Jour Première - ''Vole comme le papillon, pique comme l'abeille, et vas-y cogne mon gars, cogne''...

08H32 - L'invité(e) : Cette semaine, l'actualité française a notamment été marquée par une chute spectaculaire du nombre de fumeurs d'après des chiffres révélés par Santé Publique France, une agence sous tutelle du ministère de la santé. D'après ce rapport, il y aurait eu une baisse de 1,6 millions de consommateurs de tabac en deux ans. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette diminution inédite, notamment le prix des produits du tabac en France, en constante augmentation, et l'instauration des paquets neutres dès 2017. Chez nous, les paquets neutres seront implémentés dès janvier 2020. Ce vendredi 31 mai, à l'occasion de la journée mondiale contre le tabac, nous recevons la docteure ANNICK FOUCART, cheffe du Pôle thoracique et vasculaire au CHIREC - site Delta.



09h30 - La Tête d'Affiche : CATHERINE LOCANDRO nous présente son ouvrage « Cassius, le destin exceptionnel de Mohamed Ali » (Albin Michel). Dans les années 50, aux États-Unis, la ségrégation bat encore son plein. Malgré leur jeune âge et l'amour protecteur de leur mère Odessa, Cassius et Rudy en subissent la violence au quotidien. Ils encaissent les inégalités comme autant de coups. Jusqu'au jour où l'aîné des deux frères découvre la boxe... Dans les gymnases, la couleur de peau importe peu. Sur les tapis et les punching-balls, les distinctions s'effacent dans une même odeur de sueur. Jab ! Crochet ! Uppercut ! Pour Cassius, progresser devient rapidement une obsession. Il pratique chaque jour et gagne peu à peu en technique et en endurance, aidé en cela par son entraîneur Angelo Dundee. Sur le ring, son énergie est stupéfiante, et son jeu de jambes si rapide qu'il fait penser à une danse. Ses adversaires peinent à suivre le rythme ! Et ce n'est encore qu'un début... Celui que l'on surnommait « The Greatest » est décédé il y a trois ans, le 3 juin 2016.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX