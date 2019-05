Jour Première - ''Rencontre avec mon agresseur'', un documentaire inédit et puissant - 29/05/2019

08H32 - L'invité(e) : En 1969, Eddy Merckx gagne son premier Tour de France. Et son premier Tour des Flandres. La même année, il remporte Liège-Bastogne-Liège et pour la troisième fois Milan-San Remo. Cinquante ans plus tard, JOHNY VANSEVENANT publie son dernier livre racontant l'épopée incroyable du jeune Merckx dans le monde du cyclisme.



09H20 - L'Avant-Première : Devoir d'Enquête propose un documentaire inédit et puissant dont la réalisatrice est aussi le témoin. La jeune femme qui signe cette « Rencontre avec mon agresseur », c'est la petite fille qui a été violée. Maiana Bidegain a retrouvé son agresseur au détour d'un article de journal, alors qu'il comparaissait au Tribunal pour d'autres agressions sexuelles sur mineur. « Ce jour-là, en 2013, ma vie a basculé. J'ai décidé d'aller à sa rencontre pour avoir enfin des réponses à des questions qui m'ont hantée toute ma vie. Et aussi, peut-être, pour essayer de réduire la probabilité que cet homme récidive » explique Maiana. Cette rencontre directe entre la victime et son agresseur est l'une des toutes premières en France, elle fait suite à la mise en place de la Justice restaurative entrée dans la Loi française en 2014. La Belgique fait office de précurseur en la matière puisque ce dispositif légal existe déjà depuis 2005. C'est l'asbl Mediante qui prépare ces face à face qui ne laissent personne indifférent. On se souviendra de la rencontre de Jean-Pierre Malmendier avec l'assassin de sa fille ou plus récemment celle extrêmement médiatisée de Jean-Denis Lejeune avec Michelle Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux. Pourquoi ce besoin d'aller à la rencontre de son agresseur ? Quels en sont les enjeux et les conséquences ? Toutes ces questions sont abordées avec délicatesse par ce documentaire intimiste. Des questions que la journaliste MALIKA ATTAR, qui présente l'émission, abordera en plateau avec ses invités.



09h30 - La Tête d'Affiche : Le professeur et médecin oncologue BENOIT BEUSELINCK nous présente l'ouvrage qu'il cosigne avec sept autres auteurs « L'euthanasie, l'envers du décor » (Editions Mols). Ils sont huit soignants belges, professeurs d'université, médecins, infirmiers et éthiciens reconnus, tous spécialisés en accompagnement palliatif. Dans cet ouvrage, ils tentent ensemble de rassembler leurs questions autour des soins en fin de vie et de la pratique de l'euthanasie. Ils partagent leur vécu et leurs réflexions nées de leur confrontation aux demandes d'euthanasie et d'accompagnement en fin de vie dans un pays, la Belgique, où l'euthanasie, dépénalisée depuis 2002, est aujourd'hui souvent devenue un acte banal. Leurs récits s'adressent tant aux soignants qu'à toute personne qui s'interroge sur le sens de la mort et de la souffrance, aussi sur la réalité de la loi votée en 2002 qui suscite beaucoup de questions. Les propos de ces soignants de terrain contiennent des exemples vécus, des histoires concrètes qui permettent de prendre conscience de la complexité des situations et des conséquences de la loi « Euthanasie ». A l'heure où la tristement célèbre « affaire Vincent Lambert » soulève de nombreux débats en France, nous allons tenter de porter un regard apaisé sur la fin de vie et les méthodes médicales pour en soulager les douleurs.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX