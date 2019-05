Jour Première - 8h-9h: la grande matinale des élections (suite), 9h-10h: le lendemain citoyen -...

De 8h à 9h, François Heureux prend le relais de La grande Matinale pour poursuivre les décryptages et les interviews.

Dans Le Lendemain citoyen (9h-10h), François Heureux poursuit l'analyse des résultats du scrutin avec des citoyens qui ont interpellé les candidats avant les élections dans Les Matins Citoyens. Ces Wallons et ces Bruxellois reviennent pour poser leur regard sur les résultats du scrutin. Ils commentent les victoires, les défaites, les surprises et les grandes déclarations de ces élections.

