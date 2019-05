Jour Première - Prospectives électorales, publicités sur notre site info et découverte musicale...

08H32 - L'invité(e) : Qu'attendre du résultat des élections de ce dimanche 26 mai ? Quelles coalitions pourraient être envisageables et lesquelles sont au contraire - a priori - complètement exclues ? Nos deux journalistes politiques THOMAS GADISSEUX et MARC SIRLEREAU vont se livrer au difficile exercice d'anticipation des prochaines alliances amenées à nous gouverner.



09H20 - Inside, au cœur de la rédaction : On revient sur la publicité présente sur tous les médias de la RTBF, et plus spécifiquement sur les pages de notre site info. La rédaction est régulièrement interpellée à ce sujet. Parmi les questions posées par nos publics, il y a notamment celle du choix des publicités, et l'éthique de certaines d'entre elles est aussi régulièrement questionnées. Alors, est-ce que la rédaction a un droit de regard sur les publicités présentes sur les pages infos du site web ? Réponse avec notre collègue ALINE WAVREILLE.



09H30 - La tête d'affiche : Chanteuse, auteure, compositrice, la Suissesse SANDOR nous emmène à la découverte de son univers musicale avec son premier album « Sandor ». Onze titres qui évoquent les relations de couple sur fond de musique électro pop. Des textes tantôt mélancoliques, parfois très crus, pour explorer l'amour sous toutes ses formes.

