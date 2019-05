Jour Première - Numérisation et illettrisme, ''triangulaire Anvers, Bruxelles, Charleroi'' et...

08H32 - L'invité(e) : Ce jeudi, l'asbl Lire et Ecrire organise un séminaire pour aborder la question urgente de l'effet des nouvelles technologies sur la société, et plus particulièrement sur les publics peu ou pas lettrés, à travers une étude française qui nous offre une photographie inédite de l'usage de l'Internet au sein des familles populaires en région rurale. Alors que la transformation numérique de l'administration est déjà en cours, du niveau local au niveau européen, Lire et Ecrire s'interroge sur les plans d'actions de différents services publics afin de garantir leur accès à tous. À quelques jours des élections du 26 mai, pour évoquer ces questions et cette fracture, nous recevons SYLVIE PINCHART, directrice de l'asbl Lire et Ecrire.



09H20 - L'Avant-Première : Le dernier numéro du magazine quadrimestriel Wilfried raconte la vie politique belge avec comme fil rouge la « triangulaire Anvers, Bruxelles, Charleroi ». A quelques jours du scrutin de ce dimanche, le rédacteur en chef de Wilfried, FRANÇOIS BRABANT, nous explique ce choix éditorial.



09H30 - La tête d'affiche : SERGE HERCEK nous présente son ouvrage « Ne soyez pas un pigeon de la communication » (La Boîte à Pandore). Spécialiste en stratégies de communication, l'auteur, dans un style à la fois provoquant, pédagogique et teinté d'humour, donne des clés pour devenir de véritables `'profilers'' de l'info. Ce livre emmène le lecteur dans les coulisses de l'information et de la communication politique ; un monde souvent inconnu, toujours provoquant et violent. La communication, l'influence, l'endoctrinement et la propagande sont analysés ici au travers d'exemples concrets de notre actualité. Des outils utilisés par les conseillers en communication sont proposés pour permettre de comprendre et de décrypter les stratégies qui sont élaborées pour tromper ou manipuler. La communication émotionnelle est au cœur de ces mécanismes que ce livre propose de reconnaître pour mieux les maitriser.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX