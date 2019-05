Jour Première - Abstentionnisme en Belgique, vulgarisation scientifique et le tout dernier...

08H32 - L'invité(e) : Que dit le taux d'abstention aux élections de l'état de notre démocratie ? En Belgique, le vote est obligatoire et, en théorie, l'abstention, - si elle n'est pas valablement justifiée auprès d'un juge de paix - est punie d'une amende, voire de privation du droit de vote... Il faut distinguer plusieurs formes d'abstentionnisme : il y a les personnes qui ne se rendent tout simplement pas au bureau de vote mais il y a aussi les personnes qui remettent un bulletin vierge ou un bulletin nul (non conforme). Nos confrères de la VRT ont décidé, à quelques mois des élections du 26 mai prochain - élections régionales, fédérales et européennes - de consacrer un documentaire à ces abstentionnistes afin de comprendre leurs motivations. On en parle avec la journaliste de la VRT NAHID SHAIKH.



09H20 - L'Avant-Première : Le plus grand et le plus international des festivals scientifiques de la galaxie arrive en mai en Belgique pour une seconde édition. Quel meilleur moyen pour se relaxer en fin de journée qu'avec une pinte - et quel meilleur moyen de célébrer la recherche belge qu'avec une pinte de science ? l'évènement Pint of Science invite les scientifiques dans les pubs à travers la Belgique afin de leur permettre d'expliquer leur recherche au public. On en parle avec les organisateurs : GUILLAUME CORRADINO et CÉLINE BALLIEUX



09H30 - La tête d'affiche : JEAN-PIERRE et LUC DARDENNE nous présentent leur dernier film « Le jeune Ahmed » présenté hier lundi à Cannes. Les frères Dardenne suivent le destin du jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie...

Casting et équipe Animateur François HEUREUX