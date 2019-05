Jour Première - Esport, théâtre et polar au menu de Jour Première ce lundi - 20/05/2019

08H32 - L'invité(e) : Douze pays, dont la Belgique, ce sont associés pour créer une fédération Esport en Europe. Des représentants nationaux de l'Esport venant d'Ukraine, de Turquie, du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Autriche, de Hongrie, de Russie, de Slovénie, de Serbie, de Suède, de France et de Belgique se sont réunis pour aboutir à la création de l'European Esports Federation. Après de nombreuses réunions, les représentants de chacun des pays sont parvenus à la rédaction de « la déclaration de Berlin », un texte qui encadre l'Esport européen. On en parle avec SAMY BESSI, président du European Advisory Board.



09H20 - L'Avant-Première : L'Atelier théâtre Jean Vilar fête cette année ses 50 ans. Pour fêter cet anniversaire, l'ATJV propose une semaine d'activités avec au programme, notamment, huit créations d'auteur.e.s belges, une lecture-spectacle, un débat, un concert, et des moments à partager en famille. L'occasion aussi de revenir avec CÉCILE VAN SNICK, la directrice du théâtre, sur les difficultés rencontrées par les théâtres à une époque où les subsides sont de plus en plus difficilement attribués.



09H30 - La tête d'affiche : OLIVIER NOREK nous présente son roman « Surface » (Michel Lafon). Noémie Chastain est capitaine de police au célèbre 36 quai des Orfèvres à Paris. Un jour, au cours d'une intervention qui tourne mal, elle se fait tirer dessus en pleine tête. Après des semaines de soins, elle est prête à retrouver son poste de capitaine malgré son visage meurtri. Mais sa hiérarchie en a décidé autrement et l'envoie au vert dans un petit village perdu de l'Aveyron. Là-bas, tout est trop tranquille, quand soudain, le squelette d'un enfant disparu vingt-cinq ans plus tôt, enfermé dans un fût, remonte à la surface du lac d'Avalone...

Casting et équipe Animateur François HEUREUX