Jour Première - ''Quand le cerveau devient masculin'', un ouvrage politiquement incorrect mais...

08H40 - L'invité(e) : Jusqu'au vendredi 17 mai, Jour Première vous propose neuf face-à-face entre des candidats des quatre partis représentés simultanément dans les assemblées européenne, fédérale, régionale et communautaire et des candidats des deux autres partis représentés simultanément dans les assemblées fédérale, régionale et communautaires. Aujourd'hui, le PS et le PTB.



09H20 - Inside, les coulisses de la rédaction : vous êtes nombreux à contacter la RTBF à propos du test électoral que l'on trouve sur le site RTBF.be/info. Ce test suscite visiblement beaucoup de questions car certain.e.s d'entre vous ont eu l'impression qu'il était orienté et ne donnait pas votre réelle orientation politique, avec en filigrane des soupçons de favoritisme envers le PS. La journaliste CHRISTINE RUOL nous explique comment et par qui ce test électoral a été conçu.



09H30 - La tête d'affiche : Le biologiste JACQUES BALTHAZART, spécialisé en neuroendocrinologie, nous présente son ouvrage « Quand le cerveau devient masculin » (HumenScienes). Savez-vous que l'on compte cinq fois plus d'autistes chez les garçons, que 80 % des bègues sont de sexe masculin ou que neuf personnes incarcérées sur dix sont des hommes ? Pourquoi ? Parce que le cerveau masculin n'est pas construit de la même manière que son alter ego féminin. Unisexe à la conception, il se masculinise chez l'embryon puis au cours de la petite enfance, sous l'effet d'un tsunami hormonal. Le spécialiste nous explique dans un style limpide à quel point les gènes et les hormones sexuelles influencent le comportement des garçons et nous fait découvrir que le cerveau masculin se modifie avec l'âge. Un ouvrage politiquement incorrect mais scientifiquement irréprochable.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX