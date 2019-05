Jour Première - ''Il y a 3 ans, j'ai rencontré un homme devenu aveugle en 24 heures et il est...

08H32 - L'actu inter : NICOLAS WILLEMS. Les rumeurs selon lesquelles le réseau 5G provoquerait cancer du cerveau, stérilité, autisme, tumeur du cerveau ou encore maladie d'Alzheimer émanent du Kremlin et de la chaîne russe RT America. C'est le résultat d'une enquête publiée par le New York Times. Pourquoi la Russie cherche à saper les efforts des Occidentaux et décrédibiliser cette nouvelle technologie ?



08H40 - L'invité(e) : Jusqu'au vendredi 17 mai, Jour Première vous propose neuf face-à-face entre des candidats des quatre partis représentés simultanément dans les assemblées européenne, fédérale, régionale et communautaire et des candidats des deux autres partis représentés simultanément dans les assemblées fédérale, régionale et communautaires. Aujourd'hui, AHMED LAAOUEJ pour le PS et OLIVIER MAINGAIN pour Défi.



09H20 - L'Avant-Première : Dès ce jeudi 16 mai et jusqu'au dimanche 19 mai, Liège se met à l'heure du jazz avec la 29ème édition du festival Mithra jazz. Plusieurs salles emblématiques du centre-ville, comme le Reflektor ou la Cité Miroir, vont mettre le jazz à l'honneur avec des grands noms mais aussi quelques découvertes. On en parle avec JEAN-POL SCHROEDER, conservateur de la Maison du Jazz à Liège.



09H30 - La tête d'affiche : KARINE LAMBERT nous présente son roman « Toutes les couleurs de la nuit » Calmann-Lévy. Le diagnostic est irrévocable. D'ici trois semaines, Vincent aura perdu la vue. Confronté à son destin, ce prof de tennis de trente-cinq ans qui avait tout pour être heureux expérimente le déni, la colère et le désespoir. Comment se préparer à vivre dans l'obscurité ? Sur qui compter ? Alors que le monde s'éteint petit à petit autour de lui et que chaque minute devient un parcours d'obstacles, il se réfugie à la campagne où il renoue avec ses souvenirs d'enfance. Les mains plongées dans la terre, Vincent se connecte à ses sens, à l'instant présent et aux autres. Il tente de gagner le match de sa nouvelle vie. C'est l'histoire lumineuse d'une renaissance, d'une transmission familiale et d'un amour hors normes. Une immersion sensorielle dans un univers méconnu.

