Jour Première - Les standards de la pop anglo-saxonne traduits en français au premier degré, à...

08H40 - L'invité(e) : Jusqu'au vendredi 17 mai, Jour Première vous propose neuf face-à-face entre des candidats des quatre partis représentés simultanément dans les assemblées européenne, fédérale, régionale et communautaire et des candidats des deux autres partis représentés simultanément dans les assemblées fédérale, régionale et communautaires.



09H30 - La tête d'affiche : Les Franglaises nous présentent la troisième édition du spectacle qu'ils joueront en Belgique le 6 juin prochain au Cirque Royal. Depuis 2011, cette équipe d'artistes tout-terrain (musiciens, chanteurs et comédiens) avant tout copains (depuis le lycée pour certains) a fait le tour de la France avant de voir s'ouvrir les portes du monde et du reste de la Francophonie. Détournant le jeu du blind-test, Les Franglaises traduisent les grands standards de la pop anglo-saxonne au premier degré et à la façon « google-trad ». Les Franglaises ont su, en Belgique comme partout ailleurs, fédérer le public autour d'un show explosif, complet et burlesque... On en parle avec trois membres du groupe : YONI DAHAN, LAURENT TAIEB et DAPHNÉE PAPINEAU.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX