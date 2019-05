Jour Première - Documenter les fractures sociales et territoriales françaises pour mieux les...

08H40 - L'invité(e) : Jusqu'au vendredi 17 mai, Jour Première vous propose neuf face-à-face entre des candidats des quatre partis représentés simultanément dans les assemblées européenne, fédérale, régionale et communautaire et des candidats des deux autres partis représentés simultanément dans les assemblées fédérale, régionale et communautaires. Aujourd'hui, FRANÇOIS DE SMET, tête de liste Défi à la Chambre et DIDIER REYNDERS, tête de liste MR à la Chambre également.



09H20 - L'Avant-Première : La réalisatrice ROSINE MBAKAM nous présente son film documentaire « Chez Jolie Coiffure ». Sabine est rentrée clandestinement en Belgique. Son parcours migratoire commence au Cameroun dans les agences de recrutement pour femme de ménage au Liban. Après un séjour au Liban où elle est réduite en quasi esclavage, elle quitte ce pays pour la Syrie, la Grèce, et arrive enfin en Belgique. Sabine découvre Matonge, le quartier africain où elle peut trouver du travail au noir. Aujourd'hui, gérante du salon « Jolie coiffure », Sabine donne du travail aux autres jeunes filles qui arrivent, en attendant que sa situation se régularise. Accueillantes, souriantes, joyeuses, Sabine et les filles travaillent 13 à 14 heures par jour, debout et sans arrêt. Dans ce salon de 8m2, Sabine structure la charge de travail en déléguant certaines tâches aux autres coiffeuses. Elle s'entretient avec ses clientes, conseille et trouve des solutions pour leurs problèmes de cheveux ou encore leurs problèmes plus personnels. Au même moment, la police patrouille avec ses chiens et organise des descentes dans le quartier pour embarquer au hasard quelques sans papiers. Sabine et les autres coiffeuses affrontent avec courage le regard de touristes de tout âge qui regardent et photographient ces femmes comme des objets en vitrine et nous renvoient à toute une histoire coloniale et post-coloniale.



09H30 - La tête d'affiche : VINCENT JAROUSSEAU nous présente son ouvrage « Les racines de la colère » (Les Arènes). Au printemps 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de François Hollande, lance son mouvement « En Marche ! ». Le choix de ce nom est lourd de sens. C'est une injonction : il faut bouger pour s'en sortir. Quelques semaines avant l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, le photographe Vincent Jarousseau s'est installé à Denain, petite ville de 20 000 habitants dans le nord de la France, afin de suivre le quotidien de familles issues de milieux populaires pour qui la mobilité n'est pas toujours une solution. Pendant deux ans, il a donné la parole à des personnes le plus souvent invisibilisées dans les représentations médiatiques, et tenté de montrer les fractures qui menacent notre modèle démocratique. Il nous livre un documentaire en forme de roman-photo, où tout est vrai. Chaque propos a été enregistré et retranscrit à la virgule près. Les Racines de la colère racontent le quotidien d'une France qui n'est pas « en marche ».

