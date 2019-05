Jour Première - ''D'habitude, les pauvres se cachent pour souffrir. Et voilà que cette France...

08H40 - L'invité(e) : Jusqu'au vendredi 17 mai, Jour Première vous propose neuf face-à-face entre des candidats des quatre partis représentés simultanément dans les assemblées européenne, fédérale, régionale et communautaire et des candidats des deux autres partis représentés simultanément dans les assemblées fédérale, régionale et communautaires. Aujourd'hui, CARLO DI ANTONIO, tête de liste cdH aux Régionales et MICHAËL VERBAUWHEDE, premier suppléant sur la liste PTB aux Européennes.



09H20 - L'Avant-Première : Ce lundi 13 mai, La Trois diffusera « Clara Haskil, prélude et fugue ». Décembre 1960. Le Trans Europ Express entre en gare du midi à Bruxelles. Clara descend du train. Demain, elle donnera un récital de musique avec son cher ami, Arthur Grumiaux. Elle prend les escaliers mécaniques en bois. Elle glisse et tombe. Quand la pianiste relève la tête, la gare a disparu et la maison d'enfance brûle ! Les images apparaissent, le dessin des visages, les voix, tout le monde est là. Voici l'histoire d'une femme modeste, sincère, drôle, au talent exceptionnel. Texte et mise en scène : Serge Kribus. Interprétation : Anaïs Marty. La vie de Clara Haskil en quelques mots La petite Clara naît à Bucarest en 1895. Elle ne sait pas encore écrire qu'elle reproduit à l'oreille les mélodies qu'elle entend. À 7 ans, son oncle l'emmène se former à Vienne, puis à Paris. Quand la jeune pianiste donne ses premiers concerts, le public se lève, les orchestres applaudissent, les chefs s'inclinent. Mais ça ne suffit pas. Les engagements sont rares, les cachets misérables. Sa santé fragile, son manque de confiance en elle, son trac maladif, semblent la condamner. C'est sans compter sur les amis ! Ils savent, ils veillent et ne la lâcheront pas un seul instant. En 1950, Clara Haskil accède, enfin, à la notoriété et au succès mondial. On en parle avec PATRICK LETERME, directeur musical et animateur sur Musiq3.



09H30 - La tête d'affiche : GILLES PERRET nous présente le film documentaire qu'il a coréalisé avec François Ruffin « J'veux du soleil ». « J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350 € chez Norauto... » C'est parti pour un road-movie dans la France d'aujourd'hui. Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays : à chaque rond-point en jaune, c'est comme un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ? Les deux réalisateurs nous offrent des tranches d'humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et des hommes, d'habitude résignés, se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

