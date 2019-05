Jour Première - "Tout va basculer" de François Lenglet : l'émergence d'un nouveau cycle...

08H40 - L'invité(e) : Jusqu'au vendredi 17 mai, Jour Première vous propose neuf face-à-face entre des candidats des quatre partis représentés simultanément dans les assemblées européenne, fédérale, régionale et communautaire et des candidats des deux autres partis représentés simultanément dans les assemblées fédérale, régionale et communautaires. Aujourd'hui, ALDA GRÉOLI, tête de liste cdH à Liège pour le Parlement wallon et JOËLLE MAISON, deuxième sur la liste Défi pour les élections régionales à Bruxelles.



09H30 - La tête d'affiche : FRANÇOIS LENGLET, spécialiste économique du journal de 20h de TF1 et de la matinale de RTL (France) nous présente son ouvrage « Tout va basculer ! » (Albin Michel). En 2019 deux courbes vont se croiser : celle de la montée des populismes et celle de la crise financière et boursière. La situation est explosive ! Nous basculons dans un autre monde. François Lenglet examine les raisons de cette mutation pour montrer l'émergence d'un nouveau cycle économique et politique : la fin du libéralisme et le retour de l'autoritarisme. Un autoritarisme cousin de celui de l'entre-deux-guerres, entre les traités de 1919, la crise de 1929 puis du début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Partant de ces leçons, François Lenglet nous dessine le monde tel qu'il sera en 2029, et nous permet de nous préparer à tous les dangers. Une fresque étonnante qui éclaire notre avenir...

Casting et équipe Animateur François HEUREUX