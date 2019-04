Jour Première - ''Fritland'', une épopée familiale autour de la frite - 26/04/2019

À 08H32, nous recevons MARC DE KOKER, directeur de l'AMO (Aide aux Jeunes en milieu ouvert) Curreghem pour évoquer l'état des services d'aide à la jeunesse. Pendant deux mois, le collectif des AMO bruxelloises, en partenariat avec le CÉRISÈS (centre d'étude et de recherches sur les interventions socio-éducatives) de la Haute École Bruxelles Brabant (HE2B), ont récolté et analysé la parole d'intervenants sociaux en Wallonie et à Bruxelles. L'objectif principal de cette récolte de données est à la fois de savoir quelle est la place de la prévention dans le travail actuellement réalisé et de disposer d'un état des lieux intersectoriel de l'évolution de la situation des jeunes, de leur famille et de leurs proches. Tou.te.s les travailleu.r.se.s interrogé.e.s sont en lien avec l'aide à la jeunesse : Service d'Aide à la Jeunesse, Service de Protection Judiciaire, Services d'accompagnement et d'hébergement mandatés, CPAS, Service d'Accrochage Scolaire, école, centre de planning familial, école de devoir, etc. Le résultat de cette enquête est sans appel : l'évolution des situations vécues par les jeunes et les familles est catastrophique. On en parle avec MARC DEKOKER, directeur de l'AMO Curreghem.



À 09H20, ALINE WAVREILLE nous emmène dans les coulisses de la rédaction. Elle nous explique pourquoi les rédactions de la RTBF ont désormais fait le choix d'utiliser le mot « féminicide » pour qualifier le meurtre ou l'assassinat d'une femme.



À 09H30, le comédien ZENEL LACI et le metteur en scène DENIS LAUJOL nous présentent la pièce « Fritland », du nom d'une célèbre friterie bruxelloise. Fritland naît dans les années 70 quand une famille d'immigrés albanais nourrie au rêve américain atterrit en Belgique en attendant mieux. Les Laci achètent un local derrière la Bourse et y ouvrent leur commerce illico, et 24h/24. Chacun des six enfants est mis au travail. Sous la férule d'un père autoritaire, Zenel va bosser quatorze heures par jour : frites, cornets, fricandelles, sauce andalouse... Il en garde encore les stigmates : des cheveux brûlés par la graisse, des varices dues à la station debout, une tendinite à l'épaule à force de soulever les bacs... Fritland est un succès et la famille en vit bien. L'argent, pourtant, ce n'est pas le truc de Zenel. Lui, ce qu'il aime, c'est la littérature, l'art, rêver, raconter des histoires. Et il en connaît des histoires..., à force de regarder passer les clients, de se débattre pour sortir de ce foutu destin de « fritier » albanais, pour trouver sa voie à lui, sa liberté...

Casting et équipe Animateur François HEUREUX