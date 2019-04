Jour Première - ''Par les liens forcés du mariage'', une pratique archaïque encore répandue -...

À 08H32, le docteur français FRÉDÉRIC SALDMANN, grand spécialiste mondial de l'optimisation de notre capital santé, nous présente son dernier livre « Vital ! Votre bible santé » (Albin Michel). « Réussir sa vie c'est important, mais réussir sa santé, c'est fondamental ». Dans ce dernier ouvrage, le docteur Saldmann propose une série de conseils qui s'appuient sur les dernières découvertes scientifiques en matière de santé.



À 09H20, on parle de la huitième édition du Brussels International Guitar Festival & Competition. Du 26 au 30 avril, Bruxelles célébrera l'instrument le plus joué au monde avec Sous la direction artistique de son fondateur, le guitariste HUGUES NAVEZ, de grands noms de la guitare venus du monde entier et de jeunes artistes prometteurs se succéderont sur la scène du Théâtre du Vaudeville. Au fil des années, cette véritable « fiesta bruxelloise de la guitare » est devenue l'événement incontournable et attendu avec impatience par les mélomanes et les aficionados. Musique classique, latine, moderne, jazzy, musique des Balkans et spectacle Flamenco... Le festival propose une programmation riche et variée qui explore toutes les facettes de l'instrument : guitare en solo, en duo, en quatuor, en ensemble, avec mandoline et contrebasse, avec quatuor à cordes et castagnettes, avec orchestre, avec danseurs....



À 09H30, FATIHA SAIDI nous présente son ouvrage « Par les liens forcés du mariage » (La Boîte à Pandore). Des centaines de jeunes filles continuent, chaque année, tant en Belgique que dans d'autres pays, d'être liées à un homme contre leur gré au nom de la tradition ou d'une image figée du rôle de l'épouse. Pratique très ancienne, considérée aujourd'hui comme une atteinte aux droits humain par les Nations unies, le mariage forcé est l'union d'une personne à une autre contre sa volonté, le plus souvent avant l'âge de 18 ans. L'auteure de ce livre, devenue femme politique, a elle aussi, enfant, nourri de beaux rêves, comme des millions de filles de son âge. Elle s'imaginait faire des études, exercer un beau métier, vivre une vie amoureuse avec un homme qui partagerait ses idéaux. Mais ceux-ci seront brisés par des traditions qu'elle désapprouve. Prise dans le piège d'un mariage forcé, épuisée par des manipulations diverses et culpabilisantes, elle va de guerre lasse s'y soumettre, après une promesse mensongère « de pouvoir retourner au lycée et de passer son bac ». Elle ne passera pas son bac. Au-delà d'un témoignage étayé à l'écriture brûlante, Fatiha Saidi, avec ce livre, dresse un constat, celui de la persistance d'un modèle archaïque qui a troqué sa phase de violence physique contre celle, plus insidieuse, de la manipulation mentale.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX