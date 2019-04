Jour Première - "Duelles", quand l'amitié profonde tourne au cauchemar - 24/04/2019

À 08H32, on revient sur le drame de l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza au Bangladesh qui avait provoqué le 24 avril 2013 la mort de 1.127 travailleurs. La plateforme AchACT, qui regroupe 25 organisations (ONG, syndicats, organisations de consommateurs,...), a décidé de mener une action sur la place de la Monnaie à Bruxelles. Une action symbolique et théâtrale pour dire stop aux profits générés sur le dos des droits humains. Les organisations exigent que l'Etat belge légifère et contraigne les marques et enseignes d'habillement à respecter les droits fondamentaux dans leurs filières d'approvisionnement internationales. On en parle avec JESSICA BLOMMAERT, chargée d'expertise et de Plaidoyer d'achACT.



À 09H20, on évoque la 22ème édition du Brussels Short Film Festival qui démarre ce jeudi 25 avril partout en Belgique. Ce sont 340 films qui seront proposés au public à travers 58 programmes déclinés sur 10 jours de festival. On en parle avec CÉLINE MASSET, l'organisatrice du festival et BÉRANGÈRE MCNEESE, comédienne et réalisatrice belgo américaine qui concourt dans les catégories « compétition nationale » et « compétition internationale » avec son court métrage « Matriochkas ».



À 09H30, la comédienne ANNE COESENS et le réalisateur OLIVIER MASSET-DEPASSE nous présentent le film « Duelles ». Les années 60. Alice et Céline sont les meilleures amies du monde tout comme leurs fils Maxime et Théo. Leur complicité est sans faille jusqu'au jour où un tragique accident bouleverse leurs vies. À l'amitié succède la culpabilité, à l'harmonie la paranoïa et à la complicité, le soupçon.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX