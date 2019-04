Jour Première - Dans les coulisses du Brexit, l'un des plus grands divorces de tous les temps -...

À 08H32, on parle du Brexit avec ALAIN DE HALLEUX. Pendant 18 mois, le réalisateur belge a suivi en exclusivité le négociateur européen Michel Barnier en charge de négocier le traité de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors que cette période dite de l'article 50 s'achève dans la confusion et l'incertitude, le film retrace en temps réel les étapes des discussions qui ont conduit à cet accord, toujours en quête de ratification. Il éclaire la généalogie des principaux articles qui aujourd'hui font débat à Londres et pourraient mener à un « no-deal » : « Back stop Irlandais », « Scénario norvégien 2.0 », « Union douanière », « Cherry picking suisse », « Marché unique »,... Brexit, the clock is ticking constitue un formidable document sur les coulisses d'un événement historique qu'il raconte à la hauteur de l'un de ses principaux protagonistes côté européen : Michel Barnier. Un documentaire à découvrir ce mercredi soir sur La Une à 20h20.



À 09H20, le comédien FABRIZIO RONGIONE nous présente « La Vénus à la fourrure » à découvrir jusqu'au 27 avril au Théâtre Le Public. Le metteur en scène Thomas Novachek termine bredouille, et désespéré, sa journée d'auditions pour la Vénus. Quand survient Vanda dans l'embrasure d'une porte : « Toc, toc, j'arrive trop tard ? ». Elle est délurée, vulgaire, écervelée. Elle se présente : « Je suis la Vénus » ... Qui est cette cinglée qui prétend être la déesse de l'amour en personne ? Il ne veut pas l'entendre, elle ne veut plus s'en aller, alors pour écourter, il finit par lui donner la réplique. Et la maudite Aphrodite se métamorphose. L'audition se poursuit dans un échange de jouissances intellectuelles et charnelles, une partie de cache-cache jubilatoire. Bientôt, Thomas ne saura plus s'il est dans la vraie vie ou bien dans celle de Vanda qui le subjugue et l'envoûte.



À 09H30, la réalisatrice NICOLE PALO nous parle de son film « Emma Peeters », en salle dès ce mercredi 17 avril. Emma Peeters va avoir 35 ans. Après des années de galère à Paris à essayer de devenir actrice, elle décide de se suicider pour réussir quelque chose dans sa vie. Elle fixe la date à la semaine suivante, le jour de son anniversaire. Pour le meilleur et pour le pire, elle rencontre Alex Bodart, un employé de pompes funèbres un peu bizarre qui va proposer de l'aider...

