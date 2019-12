JOUR LE PLUS COURT Du mercredi 18 au dimanche 22 décembre, le court métrage belge francophone est célébré aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au total, plus de 135 courts métrages seront projetés dans près de 30 lieux à Bruxelles et en Wallonie, à la télévision et en VOD. Cette 6 e édition est parrainée par l’acteur Yannick Renier.