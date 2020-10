Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'illustratrice et autrice française Jüne Plã pour son livre "Jouissance Club : Une cartographie du plaisir" (Marabout).



Vous avez l'impression de passer à côté de votre sexualité ? Pas de panique, Jüne du compte Instragram « Jouissance Club » fait souffler un vent de fraîcheur et d'espoir en proposant un manuel d'éducation sexuelle promouvant le plaisir accessible à tous, femme, homme, non-binaire, hétéro, homo, bi, etc. ! Elle propose de mettre de côté la pénétration pour se concentrer sur les 1001 façons de se donner du plaisir autrement, de manière décomplexée, jubilatoire et bienveillante. A l'aide de nombreux schémas sobres et élégants, elle propose une cartographie des multiples zones qui procurent du plaisir et un inventaire des mouvements orgasmiques.