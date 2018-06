Josef Schovanec - L'invité - Entrez sans frapper - 04/06/2018

Josef Schovanec pour son nouveau livre "Nos intelligences multiples" (Éditions de L'Observatoire).



« Personne avec autisme », comme il aime à se définir, le docteur en philosophie, hyperpolyglotte et auteur à succès Josef Schovanec est parti en croisade contre le diktat de la normalité. Son dernier essai en est la parfaite illustration. Et si, dans la société standardisée et normative qui est la nôtre, il y avait encore une place pour la « biodiversité humaine » ? Notre société, nos institutions privilégient trop souvent la standardisation des modes de vie et des façons de penser, plébiscitant notamment le diktat du QI, caricature de l'intelligence, qui déterminerait nos chances de réussites.



Pour Josef Schovanec, le bonheur est ailleurs ! Personne autiste longtemps tenue en marge de la société, philosophe et passionné de voyages, il nous prouve que le bonheur n'est pas intrinsèque à cette hyper-normalité prônée par les systèmes en place, bien au contraire. Ses incessantes transhumances à travers le monde et les innombrables personnes rencontrées en chemin l'ont en effet convaincu qu'il existe une pluralité d'intelligences. Qu'elles se déploient dans le domaine des mathématiques, des langues secrètes chères à Tolkien, ou des profondeurs d'Internet, qui est en propre le pays des autistes, elles ont en commun le bonheur d'être différent. Avec l'érudition, l'humour et la sensibilité qui le caractérisent, Josef Schovanec nous entraîne à la rencontre de ces intelligences multiples pour une véritable leçon d'humanité.

