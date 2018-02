Jonathan Zaccaï - Entrez sans frapper - 05/02/2018

Le réalisateur, scénariste et acteur belge Jonathan Zaccaï pour le film "Fauves" de Robin Erard, qui sort le 28 février. Oskar vit dans une famille d'accueil depuis la mort de ses parents. Il n'attend qu'une seule chose : le jour de sa majorité pour s'envoler vers l'Afrique et échapper à son tuteur omniprésent. Mais celui-ci a d'autres ambitions et ne reculera devant rien pour atteindre ce qu'il considère être le bien de son protégé. Le différend entre le mentor et son pupille va progressivement semer le chaos.

