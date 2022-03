John Turturro met en scène "Rigoletto" de Verdi, du 3 au 13 mars à l’Opéra Royal de Wallonie-Liège.

Éric Russon l'a rencontré.



L’immense succès de Rigoletto lors de sa création en 1851 n’a jamais été démenti depuis. Chef-d’œuvre absolu, il s’agit bien là, comme le pressentait Verdi, d’un incontournable drame à voir et à revoir sans modération ! Premier volet de la « Trilogie populaire » peu avant La Traviata et Il Trovatore, Rigoletto, d’après Victor Hugo, fut l’objet d’un rejet par l’intraitable censure vénitienne obligeant librettiste et compositeur à revoir entièrement leur ouvrage. Ce chef-d’œuvre passionné où se côtoient la haine, la violence, l’amour, la malédiction et la vengeance, distille une musique sublime, premier volet d’un nouveau style alliant réalisme théâtral et séduction mélodique. Le fameux air, « La Donna è mobile », n’est que la partie visible de l’iceberg et les tubes s’enchaînent allègrement tout au long de l’œuvre. Conscient de l’efficacité de ses mélodies et pour éviter le plagiat, Verdi avait même interdit aux chanteurs de les fredonner en dehors du théâtre…