John Lewis et Sir Elton John - Les Décodeurs - Tendances Pub - 18/11/2018

Focus sur LE phénomène publicitaire de la semaine : 48h après sa sortie, cette vidéo avait déjà accumulé plus de 4 millions de vues ! On y voit Elton John jouer sur un piano aujourd’hui, puis on remonte le fil de sa vie jusqu’à sa plus tendre enfance, où il reçoit un magnifique piano de luxe. Et là surprise ! C’est en fait une publicité pour John Lewis, une marque de luxe britannique. Frédéric Brébant s’interroge sur le biopic comme argument publicitaire.

Émission Les Décodeurs