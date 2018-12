Steven Jezo-Vannier pour son livre "Jingle Bells, l'improbable histoire des chansons de Noël" (Le Mot et le Reste).



À travers une galerie de cent artistes, entre standards indémodables et titres obscurs, ce livre nous fait découvrir l'histoire improbable et les secrets inavoués des chansons de Noël.

Émission Entrez sans frapper