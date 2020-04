Le mug - Invité 1 : Le tout premier e-festival sur Auvio

Focus sur le premier e-festival, #JeResteALaMaison, qui commence ce 1er avril et se tiendra jusqu’au 7 avril via Facebook. L’événement réuni pas moins de 80 artistes dont Yael Naim, Oxmo Puccino, Peter Von Poehl, Tété, Yuksek, Aldebert, Emily Loiseau, Sanseverino et bien d’autres encore… C’est un collectif bénévole qui s’est occupé de monter le projet en seulement quelques jours. En cette période de confinement, les lives sur la toile se multiplient. Des concerts à voir en streaming aux concerts live à suivre sur les réseaux sociaux… les choix ne manquent pas. Les festivals virtuels comment