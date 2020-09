Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'artiste pochoiriste français Jef Aérosol, l'un des pionniers du « street art », pour son expo "Crossover", à voir à la Galerie Martine Ehmer à Bruxelles du 12/09 au 18/10.



"Quand j'ai réalisé le corpus d'oeuvres de cette exposition, j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer peu après ! Ce satané virus est arrivé et a bouleversé la planète. L'exposition initialement prévue en mars a été annulé et nous sommes entrés en confinement. En observant les tableaux, j'ai été frappé par la façon dont ils évoquaient la situation. Singulièrement, toutes ces images auraient pu illustrer cette période et on aurait presque pu imaginer que CROSSOVER avait pour thème le confinement et le Covid ! Après six mois de crise, d'incertitudes sur l'avenir et d'interrogations multiples, l'exposition peut enfin avoir lieu, avec les mesures sanitaires et de sécurité qui s'imposent. Il s'agit donc d'un événement qui s'inscrit dans un contexte particulier et que nous n'oublierons pas de sitôt. J'espère que ces images vous parleront, je les vois désormais comme un «crossover» entre «l'avant» et « l'après »..."

(Jef Aérosol)